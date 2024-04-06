Россияне обстреляли Кураховку и убили 4 человека, среди них мать и 16-летняя девушка

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, враг в очередной раз атаковал Донецкую область.

Россия 6 апреля ударила по Донецкой области. Известно о пяти погибших, среди которых несовершеннолетняя, и двое раненых в результате артиллерийских обстрелов Покровского района.

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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Также 6 апреля 2024 года войска России дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. От попадания снарядов государства-агрессора по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших – 38-летняя мать и ее 16-летняя дочь. Также получил ранения 52-летний мужчина.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по городу Красногоровка, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также получил телесные повреждения 29-летний горожанин.

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