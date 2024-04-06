Россияне обстреляли Кураховку и убили 4 человека, среди них мать и 16-летняя девушка
Источник:Прокуратура Донетчины
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, враг в очередной раз атаковал Донецкую область.
Россия 6 апреля ударила по Донецкой области. Известно о пяти погибших, среди которых несовершеннолетняя, и двое раненых в результате артиллерийских обстрелов Покровского района.
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Россия кроет Донецкую область огнем
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Также 6 апреля 2024 года войска России дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. От попадания снарядов государства-агрессора по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших – 38-летняя мать и ее 16-летняя дочь. Также получил ранения 52-летний мужчина.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по городу Красногоровка, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также получил телесные повреждения 29-летний горожанин.
Россияне разбомбили офис "Врачей без границ"
- Оккупанты продолжают совершать циничные преступления на украинской земле. Ночью россияне ударили по зданию гуманитарной организации в Донецкой области, а именно в Покровске.
- Как сообщили в пресс-службе сообщества, здание разбомблено и полностью разрушено. К счастью, работники организации не получили повреждений.
- В результате обстрела Покровска ранения получили пятеро местных жителей. Это четверо членов семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин.