В Николаеве оккупанты попали в многоэтажку: под завалами – люди

В Николаеве в ночь на 13 октября раздались взрывы. По данным СМИ, оккупанты попали в местную многоэтажку.

Первые сообщения о взрыве появились в 1:04. Воздушная тревога в городе была объявлена в 01:05.

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Позже местные телеграмм-каналы сообщили, что враг попал в многоэтажку и разрушил несколько этажей. На место инцидента немедленно прибыли спасатели. Они уже приступили к работе.

По данным телеграмм-каналов, под завалами находятся люди.

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Воздушные тревоги могут быть длиннее

На Юге Украины в ночь на 13 октября раздается воздушная тревога. Людей просят оставаться в укрытиях, ведь зафиксировали работу иранских дронов-камикадзе.

Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – сообщил, что воздушные тревоги могут продолжаться в Украине дольше, чем привыкли. Причиной являются иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Почему долго тревоги? Сразу объясню жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона не высока 120 – 150 километров в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Следовательно, тревога будет несколько длиннее,

– заявил Игнат.

В последние дни дроны-камикадзе активно атакуют Украину. В то же время герои, которые берегут украинское небо, уже научились их сбивать.

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