Россияне ударили по Новояковловке на Запорожье: повредили детский сад, есть жертва

Россияне продолжают целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру мирных населенных пунктов. Так, они били по поселку Новояковловка Камышеваской общины, что в Запорожской области.

Об этом говорится в сведении от Запорожской областной военной администрации. Следует добавить, что обстрел произошел еще 18 мая. Тогда вражеские снаряды разрушили и уничтожили несколько домов.

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Среди них – детский сад. Это еще раз свидетельствует, что русские кафиры просто убивают и разрушают все, до чего только могут дотянуться. В результате вражеских обстрелов также погиб один человек.

Недавно россияне уничтожили исторический памятник

Еще один снаряд противника попал в одно из самых красивых построек Орехова – исторический дом менонита Йохана Янцена, который был построен еще в 70-е годы XIX века. Раньше в нем вел свою деятельность Ореховский городской совет.

Кафиры буквально пытаются стереть украинскую историю, поэтому не отказываются уничтожать важную архитектуру разных эпох. В здании повреждены окна, разбиты входные двери. Обломки прилетели в стены и старинную лепнину. Часть крыши и второй этаж полностью полностью разрушены.

В Запорожской областной военной администрации напоминают, что российские кафиры уже разрушили ряд памятников истории и культуры в Запорожской области:

Историко-архитектурный заповедник "Усадьба Попова".

Мемориальные потолки участникам АТО в Энергодаре.

Железнодорожный вокзал "Запорожье-2".

Бывшая синагога и церковь святого Тихона Задонского в Гуляйполе.

Дом культуры в селе Малая Токмачка.

Санаторный комплекс на Хортице.

А из Мелитопольского краеведческого музея они украли ценные коллекции.

Какая ситуация в Запорожье

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, российские кафиры пытаются перегруппироваться на Запорожском направлении. Они могут возобновить наступление в сторону Васильевки – Каменского.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович также сообщал, что захватчики собрали в Васильевке 3 БТГр. Сейчас в городе больше кафиров, чем местных жителей .

Как местные жители написали своим родственникам, впервые русских военных стало больше гражданского населения. Облаками ходят, все разграбляют, воруют, как обычно. Однако смысл не в том. Они готовятся двигаться на север – в Запорожье, – заявил Арестович.

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