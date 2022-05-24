Про це йдеться у зведенні від Запорізької обласної військової адміністрації. Варто додати, що обстріл стався ще 18 травня. Тоді ворожі снаряди зруйнували та знищили кілька будинків.

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Серед них – дитячий садочок. Це ще раз свідчить, що російські окупанти просто вбивають і руйнують все, до чого тільки можуть дотягнутися. Внаслідок ворожого обстрілу також загинула одна людина.

Нещодавно росіяни знищили історичну пам’ятку

Ще один снаряд противника потрапив в одну із найкрасивіших будівель Оріхова – історичний будинок меноніта Йохана Янцена, який збудували ще в 70-ті роки ХІХ століття. Раніше у ньому вела свою діяльність Оріхівська міська рада.

Окупанти буквально намагаються стерти українську історію, тому не цураються знищувати важливу архітектуру різних епох. В будівлі пошкоджені вікна, потрощені вхідні двері. Уламки прилетіли в стіни та старовинну ліпнину. Частина даху та другий поверх взагалі повністю зруйновані.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації нагадують, що російські окупанти вже зруйнували низку пам’яток історії та культури у Запорізькій області:

Історико-архітектурний заповідник "Садиба Попова".

Меморіальна стела учасникам АТО в Енергодарі.

Залізничний вокзал "Запоріжжя-2".

Колишня синагога і церква святого Тихона Задонського в Гуляйполі.

Будинок культури в селі Мала Токмачка.

Санаторний комплекс на Хортиці.

А з Мелітопольського краєзнавчого музею вони викрали цінні колекції.

Яка ситуація на Запоріжжі

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, російські окупанти намагаються перегрупуватися на Запорізькому напрямку. Вони можуть відновити наступ в бік Василівки – Кам’янського.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович також повідомляв, що загарбники назбирали у Василівці аж 3 БТГр. Зараз в місті більше окупантів, ніж місцевих жителів.

Як місцеві жителі написали своїм родичам, вперше російських військових стало більше ніж цивільного населення. Хмарами ходять, все розграбовують, крадуть, як зазвичай. Однак сенс не в тому. Вони готуються рухатися на північ – на Запоріжжя, – заявив Арестович.

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