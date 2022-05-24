Відповідну інформацію оприлюднили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Про це повідомили 23 травня.

Зауважте Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його

Частина ворогів з Маріуполя перейшла на Запоріжжя

Мешканці Приморська повідомляють, що сьогодні (мовиться про 23 травня – 24 канал) в бік Бердянська пройшла колона російських військових. А до Кам'янки Пологівського району заїхало багато військовослужбовців рф та техніки з Маріуполя,

– повідомили в ОВА.

Влада також пояснила, що в тимчасово окупованому Приморську вороги прийшли до пожежно-рятувальної частини міста. Вони пропонували рятувальникам працювати на них.

"За попередньою інформацією майже всі відмовилися та написали заяви про звільнення", – мовиться у повідомленні влади.

Вороги збирають з людей гроші на блокпостах

Окрім жорстокості та мародерства російські окупанти додумались збирати з місцевих мешканків гроші. Зокрема вороги намагаються заробити грошей в Мелітополі, тиснувши на людей зі зброєю в руках.

"Так, з мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору", – повідомили у Запорізькій ОВА.

Тих людей, які не мають названої ворогом суми, вони просто не пропускають через блокпости не тільки у Мелітополі, я також й у Енергодарі.

"На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти Росіїне пропускають будь-який автомобільний транспорт, є скупчена черга з понад 400 машин", – розповіла влада.

Останні новини щодо ситуації в Запоріжжі: коротко

У Запорізькі ОВА розповіли, що російські військові не пускають транспорт і зі стоорони Запоріжжя. Там чекають автомобілі в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій регіону. У соціальних мережах люди пишуть, що вороги пропускають на певні кошти, зокрема за хабарі від 20 000 до 40 000 гривень.

СБУ вже повідомила про підозру 4 військовим Росії. Саме вони за вказівкою генерала Домбровського брали участь у захопленні Запорізької АЕС. Їх підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни.

Також загарбники погрожують місцевим мешканцям. Зокрема вони кажуть жителям села Водяне, що знищать їхній населений пункт, коли відступатимуть. Тобто для російських окупантів це вже очевидний факт, який вони навіть не приховують.

На жаль, 23 травня росіяни цинічно поранили співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Чоловіка розстріляли просто в нього вдома з автоматичної зброї. Наразі чолока намагаються врятувати в лікарні.

Варто пригадати, що раніше вривались додому до мешканців Енергодара та викрадали чоловіків. Причини в тому, що Мосва наказала готувати місто до псевдореферендуму. Росія хотіла долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", щоб знищити нашу енергетичну систему.

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