россияне ударили по Одесской области 3 ракетами, одну из них удалось сбить
Источник:телеграм Максима Марченко
Войска врага ударили по Одесской области сразу тремя ракетами. Одну из них удалось ликвидировать силам ПВО.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко он отметил, что пострадавших нет.
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Пострадавших в результате нет
По чем именно попали российские ракеты и есть ли разрушения – Марченко не уточнил. Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что у российских войск есть проблемы с ракетами, однако это не означает, что обстрелы прекратятся.
Часть из ракет, которые запускают оккупанты, не долетают до целей и самоликвидируются в воздухе, но пренебрегать сообщениями о воздушной опасности нельзя. Так на этой неделе были попадания в сельскохозяйственные угодья и здания.
В Черном море находятся носители 24 "Калибров"
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сейчас в северо-западной части Черного моря находятся 3 больших десантных корабля и 3 ракетных. Остается высокая вероятность ракетных ударов, в частности, наготове – 24 ракеты "Калибр".
В море из-за шторма дрейфуют мины
Местных жителей опасность подстерегает не только с воздуха. Так из-за шторма срываются мины и дрейфуют к побережью. Максим Марченко напомнил о трагическом случае в Одесской области. Там мужчина решил искупаться в море и наткнулся на мину. Он погиб. В Одесской области попросили не пренебрегать правилами безопасности.
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Почему россияне обстреливают побережье Одесской области:
- По словам Сергея Братчука, россияне умышленно бьют по мирному населению.
- Ракетами они словно "прощупывают" то, что расположено на морском побережье.
- Такие ракетные атаки, отметили в ОВА, имеют целью психологически повлиять как на местное население, так и на силы обороны.
- На первый взгляд, порой удары кажутся хаотичными. Однако часто это проблема старого советского вооружения, которое часто и значительно отклоняется от цели.
- российский флот сейчас отошел от побережья более чем на 100 километров, ведь боится поражения украинскими ракетами.
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