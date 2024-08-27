Россияне ударили по отелю в Кривом Роге: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки

В ночь на 27 августа Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Под ударом оказался отель, в котором находились гражданские люди.

К сожалению, в результате российского террористического удара есть погибшие и пострадавшие. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.

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Враг ударил ракетой по гостинице в Кривом Роге

В полночь 27 августа Россия атаковала ракетой Кривой Рог. Враг цинично ударил по отелю, в котором были гражданские люди. В результате ракетного удара четырехэтажное здание отеля частично разрушено.

К сожалению, в результате атаки есть погибшие. По состоянию на 07:40 известно о 2 жертвах ракетного удара. Кроме того, по меньшей мере 5 человек пострадали – их достали из-под завалов. Все раненые получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами, вероятно, остаются еще 2 человека. Повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей,

– сообщили в ГСЧС последствия атаки.

Оккупанты ударили по гостинице в Кривом Роге – больше в галерее

Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям.

Спасательная операция на месте удара: смотрите видео

По предварительной информации, оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой. Тип ракеты, которой российские захватчики атаковали отель, сообщат позже.

На рассвете оккупанты также атаковали Киевскую область. В столице и области работали системы ПВО и сейчас зафиксировано падение обломков в Днепровском районе города. К сожалению, в результате падения сбитых ракет и дронов вспыхнул пожар лесной подстилки. О пострадавших информация не поступала.