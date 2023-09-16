Кадры с места происшествия опубликовал первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий. Он рассказал, что инцидент произошел, когда штурмовая группа 2 механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады брала россиян в плен.
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Россияне приказали уничтожить своих у Андреевки
Штурмовая группа 2 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады берет очередную группу пленных, в то же время противник, понимая, что деревня потеряна, а ее бойцы массово сдаются – приказывает открыть "огонь по своим",
– рассказал военный.
После приказа врагов прилетает, на командном пункте становится тихо.
"Все поседели. Дым рассеивается – все наши целы, один пленник на куски, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль", – заверил Белецкий.
Он добавил, что самые главные кадры операции – впереди.
Россияне приказали ударить по своим: смотрите видео
ВСУ освободили Андреевку: коротко
- В Генштабе ВСУ 15 сентября рассказали, что в ходе штурмовых действий Силы обороны освободили Андреевку в Донецкой области и имели частичный успех в районе Клещиевки.
- Впоследствии бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады рассказали, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Следует добавить, что поселок расположен ориентировочно в 10 километрах от Бахмута Донецкой области.
- Впоследствии пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин объяснил, что Андреевка в Донецкой области полностью разрушена, ее практически не существует. Он не уверен, что в освобожденном населенном пункте есть возможность установить флаг.