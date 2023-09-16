Кадры с места происшествия опубликовал первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий. Он рассказал, что инцидент произошел, когда штурмовая группа 2 механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады брала россиян в плен.

Смотрите также Жонглирует абсолютными фантазиями: для чего Путин придумал "большие потери ВСУ"

Россияне приказали уничтожить своих у Андреевки

Штурмовая группа 2 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады берет очередную группу пленных, в то же время противник, понимая, что деревня потеряна, а ее бойцы массово сдаются – приказывает открыть "огонь по своим",

– рассказал военный.

После приказа врагов прилетает, на командном пункте становится тихо.

"Все поседели. Дым рассеивается – все наши целы, один пленник на куски, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль", – заверил Белецкий.

Он добавил, что самые главные кадры операции – впереди.

Россияне приказали ударить по своим: смотрите видео

ВСУ освободили Андреевку: коротко