Кадри з місця події опублікував перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Він розповів, що інцидент трапився, коли штурмова група 2 механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади брала росіян у полон.
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Росіяни наказали знищити своїх біля Андріївки
Штурмова група 2 механізованого батальйону 3-тьої окремої штурмової бригади бере чергову групу полонених, водночас противник, розуміючи, що село втрачене, а його бійці масово здаються – наказує відкрити "огонь по своим",
– розповів військовий.
Після наказу ворогів прилітає, на командному пункті стає тихо.
"Всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити. На війні везіння грає роль", – запевнив Білецький.
Він додав, що найголовніші кадри операції – попереду.
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ЗСУ визволили Андріївку: коротко
- У Генштабі ЗСУ 15 вересня розповіли, що в ході штурмових дій Сили оборони визволили Андріївку у Донецькій області та мали частковий успіх в районі Кліщіївки.
- Згодом бійці Третьої окремої штурмової бригади розповіли, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Варто додати, що селище розташоване орієнтовно за 10 кілометрів від Бахмута Донецької області.
- Згодом пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін пояснив, що Андріївка у Донецькій області повністю зруйнована, її фактично не існує. Тож він не впевнений, що у визволеному населеному пункті є можливість встановити прапор.