Страшный обстрел среди бела дня: детали удара по Запорожью
Днем 7 июля российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки вспыхнул объект инфраструктуры, но никто из людей не пострадал.
Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Как известно, враг применил зенитно-ракетные комплексы С-300.
Вашему вниманию В Запорожье слышали звук взрыва
Россияне ударили возле трассы Запорожье – Донецк сразу за Шевченковским микрорайоном. Попадание было в километре от плотной застройки девятиэтажек – в промышленной зоне, где расположена Запорожская нефтебаза и другие предприятия.
Вспыхнуло одно из зданий, но пожарные оперативно потушили огонь. К счастью, люди не пострадали.
Заметим, что в течение вечера в Запорожье четырежды объявляли воздушную тревогу. Сирены предупреждали об угрозе в 19:56, 20:44, 21:22, а также в 22:45. К счастью, сообщений о взрывах не поступало.
Какая ситуация в регионе
За прошедшие сутки по всей линии столкновения насчитали 67 обстрелов. Были авиационные удары управляемыми бомбами, РСЗО, артиллерией, а также летали беспилотники.
Больше всего ударов – в районе Гуляйполя и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Погибла 56-летняя женщина.
Около 14:00 с Азовского моря снова налетала вражеская авиация и пускала управляемые авиабомбы в район между Гуляйполем и Новоселкой. Там теперь продолжаются активные боевые действия между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. Защитникам очень тяжело из-за жары, но они держатся и неуклонно продвигаются, хотя и медленно.
Что происходит на Запорожье: последние новости
- Ночью 29 июня россияне еще раз атаковали Запорожье ракетами С-300. Чтобы спастись от них, у людей есть только минута.
- Сохраняется напряжение вокруг Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне. В сети распространяли новую ИПСО, что Украина якобы может атаковать станцию беспилотниками. В Вооруженных Силах предупредили о возможной провокации со стороны врага.
- Тем временем украинские военные продолжают продвигаться на фронте. В частности, на Запорожском направлении ВСУ захватывают первую линию обороны врага.