Страшный обстрел среди бела дня: детали удара по Запорожью

Днем 7 июля российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки вспыхнул объект инфраструктуры, но никто из людей не пострадал.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Как известно, враг применил зенитно-ракетные комплексы С-300.

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Россияне ударили возле трассы Запорожье – Донецк сразу за Шевченковским микрорайоном. Попадание было в километре от плотной застройки девятиэтажек – в промышленной зоне, где расположена Запорожская нефтебаза и другие предприятия.

Вспыхнуло одно из зданий, но пожарные оперативно потушили огонь. К счастью, люди не пострадали.

Заметим, что в течение вечера в Запорожье четырежды объявляли воздушную тревогу. Сирены предупреждали об угрозе в 19:56, 20:44, 21:22, а также в 22:45. К счастью, сообщений о взрывах не поступало.

Какая ситуация в регионе

За прошедшие сутки по всей линии столкновения насчитали 67 обстрелов. Были авиационные удары управляемыми бомбами, РСЗО, артиллерией, а также летали беспилотники.

Больше всего ударов – в районе Гуляйполя и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Погибла 56-летняя женщина.

Около 14:00 с Азовского моря снова налетала вражеская авиация и пускала управляемые авиабомбы в район между Гуляйполем и Новоселкой. Там теперь продолжаются активные боевые действия между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. Защитникам очень тяжело из-за жары, но они держатся и неуклонно продвигаются, хотя и медленно.

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