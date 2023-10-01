Россияне ударили по Запорожью баллистикой: раздаются взрывы

Оккупанты в ночь на 1 октября атаковали баллистикой также Запорожье. Известно, что там раздаются взрывы.

Враг этой ночью решил атаковать баллистикой не только Харьков, но и Запорожье. После 1 ночи в области раздалась воздушная тревога, а вскоре жители слышали взрывы.

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Россияне атаковали Запорожье

Ракетами С-300 били и по Харькову.

Воздушные силы предупреждают о возможном применении баллистического вооружения. Актуальна эта информация для жителей Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко написал: "Балистика! Запорожье – в укрытие!СМИ начали писать о взрывах в Запорожье. Их насчитали несколько.Мониторинговые каналы написали, что предварительно по Запорожью российские военные могли избивать ракетами типа С-300.В Харьковской области объявили воздушную тревогу. У жителей были считанные секунды, чтобы перебраться к укрытиям. Ведь очень скоро стало известно, что в Харькове раздались взрывы.Воздушные силы отмечали, что в Харьковской области – ракетная опасность. Собственно, тогда стало известно, что в Харькове прогремел первый взрыв.Городской голова Игорь Терехов написал: "Город под ракетным ударом – в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва". 01:05 "Суспильне" сообщило, что в Харькове раздался третий взрыв.

Добавим, что вечером из мыса Чауда российские военные запустили дроны-камикадзе "Шахед". Известно, что они залетали на подконтрольную Украине территорию Черного моря. Взрывы раздавались в Одесской области, а также в других регионах. Известно, что по баражующим боеприпасам работала ПВО. Будьте осторожны и не покидайте укрытий в тех областях, где все еще объявлена воздушная тревога. Также помните, что не стоит стоять у окон и категорически запрещено снимать работу ПВО. Будьте осторожны и ответственны.