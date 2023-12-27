Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, подчеркнув, что информация о поездах, на которых должны были эвакуироваться жители Херсона, была распространена. В то же время, официальные источники не уточняли данные о месте и времени сбора людей.

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Ужасные обстрелы продолжаются

Кроме того, в городе остались, к сожалению, корректировщики, передающие соответствующую информацию оккупантам.

В Херсоне все хорошо знают, что место сбора может быть одно, а время эвакуации может узнать любой,

– подчеркнула журналистка.

Именно поэтому такие ужасные обстрелы случаются время от времени. В то же время многие связывают сильные атаки врага с очередными успехами ВСУ.

Напомним, что в Феодосии 26 декабря был ликвидирован вражеский БДК "Новочеркасск". Это сильно повлияло на россиян, а потому жители Херсона ожидали от них мести.

Вчерашняя атака вокзала в Херсоне, к сожалению с погибшими и пострадавшими, была местью оккупантов,

– отметила Вирлич.

Важно! Оккупанты очень мощно обстреляли Херсон в ночь на 27 декабря. В результате атаки почти у половины жителей Херсона отсутствуют вода и свет. В общей сложности за минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 74 раза.

Поскольку находиться в Херсоне опасно из-за постоянных обстрелов, местные власти объявили об обязательной эвакуации семей с детьми. Этот процесс проходит на постоянной основе – эвакуационные поезда идут вне расписания.

Люди, желающие эвакуироваться, сообщают об этом на горячую линию, и затем им передают время эвакуации. Однако в Херсоне все же остаются семьи с детьми. С ними работают психологи, чтобы уговорить переехать в безопасное место,

– объяснила Евгения Вирлич.

Также иногда эвакуированные возвращаются в Херсон или время от времени приезжают домой.

Что известно об обстреле вокзала в Херсоне