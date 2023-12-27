Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, наголосивши, що інформація про потяги, на яких мали евакуюватися жителі Херсона, була поширена. Водночас офіційні джерела не розповсюджували дані про місце та час збору людей.

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Жахливі обстріли тривають

Крім того, в місті залишились, на жаль, корегувальники, які передають відповідну інформацію окупантам.

В Херсоні усі добре знають, що місце збору може бути одне, а час евакуації може дізнатися будь-хто,

– наголосила журналістка.

Саме тому такі жахливі обстріли трапляються час від часу. Водночас багато хто пов'язує рясні атаки ворога з черговими успіхами ЗСУ.

Нагадаємо, що у Феодосії 26 грудня було ліквідовано ворожий ВДК "Новочеркаськ". Це дуже сильно вплинуло на росіян, а тому жителі Херсона очікували від них помсти.

Вчорашня атака вокзалу в Херсоні, на жаль із загиблими та постраждалими і був помстою окупантів

– зазначила Вірлич.

Важливо! Окупанти дуже потужно обстріляли Херсон проти ночі 27 грудня. Внаслідок атаки майже у половини мешканців Херсону відсутні вода та світло. Загалом за минулу добу Херсонську область обстріляли 74 рази.

Оскільки перебувати в Херсоні небезпечно через постійні обстріли, місцева влада оголосила про обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Цей процес відбувається на постійній основі – евакуаційні потяги йдуть поза розкладом.

Люди, які хочуть евакуюватися, повідомляють про це на гарячу лінію, і потім їм передають час евакуації. Однак в Херсоні все ж таки залишаються сім'ї з дітьми. З ними працюють психологи, щоб вмовити переїхати в безпечне місце,

– пояснила Євгенія Вірлич.

Також подекуди люди, які евакуювались, повертаються до Херсону або ж час від часу приїжджають до дому.

Що відомо про обстріл вокзалу у Херсоні