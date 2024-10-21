Россияне ударили по жилому району Запорожья: есть раненые, повреждены дома
Утром 21 октября в Запорожье прогремели взрывы. Стало известно, что россияне ударили по жилому кварталу города.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Есть информация о раненых горожанах.
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Российский удар по Запорожью
Россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом,
– уточнил Федоров.
Уже вскоре глава ОВА уточнил, что в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек.
"Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – уточнил он.
Отметим, что взрывы в Запорожье прогремели около 09:14, что подтвердил и глава ОВА.
Тревогу в регионе объявили в 09:11. Как указали в Воздушных силах, причиной стала угроза применения врагом баллистического вооружения с Востока.
Уже после взрывов добавилась угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
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