Россияне ударили по жилому району Запорожья: есть раненые, повреждены дома

Утром 21 октября в Запорожье прогремели взрывы. Стало известно, что россияне ударили по жилому кварталу города.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Есть информация о раненых горожанах.

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Российский удар по Запорожью

Россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом,

– уточнил Федоров.

Уже вскоре глава ОВА уточнил, что в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек.

"Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – уточнил он.

Отметим, что взрывы в Запорожье прогремели около 09:14, что подтвердил и глава ОВА.

Тревогу в регионе объявили в 09:11. Как указали в Воздушных силах, причиной стала угроза применения врагом баллистического вооружения с Востока.

Уже после взрывов добавилась угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

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