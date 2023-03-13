Россияне ударили ракетами по аграрному лицею в Сумской области: есть погибшие
Источник:ОК "Север"
13 марта российские захватчики в очередной раз ударили ракетами по Сумской области. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие.
Под обстрелом оказался населённый пункт Зноб-Новгородское. Оккупанты нанесли удар в районе местного профессионально-аграрного лицея.
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Что известно о новом обстреле Сумщины
В ОК "Север" сообщили, что российские захватчики днем нанесли ракетный удар по зданию профессионального аграрного лицея в поселке Зноб-Новгородское.
В результате удара погиб 1 гражданский, еще 5 человек – ранены.
В Сумской областной прокуратуре сообщили, что, предварительно, погиб 52-летний работник учебного заведения.
Воронка возле лицея / фото Андрея Ермака
На обстрел уже отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он также подтвердил ракетный удар по поселку Зноб-Новгородское.
Обломки ракеты / фото ОК "Север"
Оккупанты обстреляли ракетами Сумщину / фото ОК "Север"
Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине / фото ОК "Север"
Угроза ракетных ударов очень высокая
По состоянию на 13 марта не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников. В Черное море выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракетами типа "Калибр". Таким образом, угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высокая.
Позже стало известно, что враг продолжает наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подводная лодка. Общий залп – до 20 ракет.