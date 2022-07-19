россияне ударили ракетами по Одесчине: загорелся мусор на складе
Источник:Одесская ОВА
Поздним вечером 19 июля в Одессе прогремели взрывы. Вражеские ракеты попали в склад, в результате чего там начался пожар.
Обстрел произошел через полчаса после объявления воздушной тревоги. Первые взрывы одесситы услышали ориентировочно в 22:20.
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оккупанты попали ракетами в склад
В Одесской областной военной администрации рассказали, что россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов области.
В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения. Силами ГСЧС пожар ликвидирован,
– говорится в сообщении.
К счастью, в результате этого вражеского обстрела жертв и пострадавших нет.
"Не игнорируйте сигналы тревоги! Берегите себя и близких!" – призвали в ОВА.
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россия усилила корабельную группировку в Черном море
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что в Черном море продолжается шторм. Несмотря на это, оккупанты усилили корабельную группировку до 3 ракетных и 3 больших десантных кораблей.
"Их намерения и задачи – неизменны. Уровень угрозы от применения, в том числе и 24 ракет типа "Калибр" остается высоким", – отметили в ОК "Юг".
Поэтому защитники в очередной раз призывали мирных жителей:
- не пренебрегать сообщениями о воздушной опасности,
- следить за ситуацией и действиями подозрительных лиц и информировать о них компетентные органы,
- не подвергать себя и близких опасности,
- не посещать запрещенные зоны и объекты,
- не трогать подозрительные и опасные предметы и информировать о них соответствующие структуры,
- не разглашать сведения о деятельности и перемещении подразделений ВСУ.
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Коротко о предыдущих обстрелах Одесчины
- Ночью 19 июля российские оккупанты запустили ракеты по Одесчине. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что на месте попадания продолжалась спасательная операция.
- В результате обстрела в нескольких частных домах возник пожар площадью 300 квадратных метров. К счастью, спасатели оперативно его потушили.
- В оперативном командовании "Юг" сообщили, что оккупанты обстреляли Одесчину из акватории Черного моря. В результате вражеской атаки 2 дома разрушились до основания.
- В общей сложности захватчики выпустили 7 крылатых ракет типа "Калибр". Одну удалось сбить системам ПВО, однако все остальные попали в мирное село.
- В результате 6 человек получили ранения. Среди пострадавших был 5-месячный ребенок.
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