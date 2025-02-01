Оккупанты ударили ракетой по дому в Полтаве: есть жертвы, среди пострадавших – ребенок

Утром 1 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Полтаве. Под прицелом агрессора – жилой дом. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Сколько жертв и пострадавших в Полтаве 1 февраля

В 09:07 в ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара России по дому в Полтаве 1 февраля погибли 2 человека. Еще по меньшей мере 7 – пострадали, в частности, ребенок. Чрезвычайники спасли 21 человека.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Вспыхнул пожар. Также повреждены соседние дома и 12 авто.

К сожалению, уже вскоре, в 09:31, стало известно, что количество жертв и пострадавших возросло.

До 3 человек возросло количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. 10 человек пострадали, среди них 1 ребенок,

– написали в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Россия ударила ракетой по дому в Полтаве / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!