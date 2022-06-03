Россияне ударили ракетой по харьковской школе с единственным в Украине музеем Есенина

2 июня российские захватчики попали ракетой по школе в Харькове. Центральный корпус учебного заведения полностью разрушен.

Россияне уничтожили харьковскую школу

В этой школе был единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина. В результате взрыва также выбило окна и частично обрушились стены в соседнем учебном блоке.

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Когда пришла – плакала. А что еще можно ощущать, когда это видишь? Сегодня же Вознесение Господне, праздник. Вчера – День защиты детей. На Благовещение они мне в квартиру попали, а сейчас – в школу. Так хотелось бы, чтобы увидели те "асвобадители", от чего они освобождают. Теперь у нас здесь не будет ничего русского,

– сказала учительница русского языка и литературы, а также украинский язык Светлана Бредун.

Погибла женщина

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва в школе погиб один человек. Ее нашли на лестнице, ведущей в подвал.

В школьном бомбоубежище часто скрывались жители соседних домов. Также в учебном заведении раздавали гуманитарную помощь.

Ситуация в Харьковской области

3 июня Генштаб сообщил, что российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Башкировки, Моспиного, Русской Лозовой, Печенегов и Михайловки. Также враг нанес авиаудару у Нового. Также в ведомстве отметили, что кафиры готовят наступление в этом направлении. В частности, россияне восполняют запасы материальных средств, вооружения и техники с территории России.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение 2 июня в Харьковской области от обстрелов погиб один человек. Еще семеро получили ранения.

Еще в начале мая ВСУ начали контрнаступление в Харьковские области. 1 июня стало известно, что на территории Харьковщины уже есть несколько точек, где наши защитники вышли на границу с Россией . Поэтому россияне начали менять тактику.

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