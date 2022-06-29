Россияне ударили ракетой по окрестностям Днепра: вспыхнул пожар
29 июня 2022 , 14:20Читати новину українською
Российские оккупнаты ударили по Днепру крылатыми ракетами. Удар пришелся по окраине Днепра, сообщили в ГСЧС.
Вражеские силы снова нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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Сообщается, что в результате прилета никто из местных жителей не пострадал.
Пожар, возникший вследствие попадания, уже потушили.
По данным ГСЧС, спасатели уже разыскали обломки от ракеты, которую запустили российские оккупанты.
Что известно о взрывах в Днепре
- Взрывы прогремели утром 29 июня. Они прозвучали раньше сигналов воздушной тревоги в городе. После того, как ракеты попали в окрестности, в Днепре загудели сирены.
- Тревогу на Днепропетровщине объявили около 10:00 утра. Почти сразу сирены прозвучали на территории соседней Запорожской области. В местных телеграм-каналах писали, что над одним из районов Днепра поднимался дым.
- Ранее, 28 июня, российские оккупанты ударили по городу ракетами – пострадал гражданский объект – станция технического обслуживания. К сожалению, погибли 2 гражданских лица. Их тела обнаружили под завалами СТО.
- В Днепропетровской ОВА говорят, что количество пострадавших достигло 7, среди них 6-летний мальчик. Его задел обломок стекла из разбитого окна. Двух человек доставили в больницу, остальных лечат амбулаторно.
Обстрел Николаева 29 июня – что известно
- Утром 29 июня россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Николаеву. Прилетело в жилую многоэтажку. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
- Жители Николаева услышали взрывы после 07:00. Впоследствии власти подтвердили: по городу были "прилеты". На место происшествия отправились медики и спасатели – ракета попала в пятиэтажный жилой дом.
- В результате атаки в одном подъезде разрушены квартиры с третьего по пятый этаж. Там вспыхнул пожар. В соседних домах ударная волна выбила окна.
- Кроме того, от вражеской атаки разрушено 10 частных гаражей, расположенных рядом. Машины тоже повреждены.
- Сначала сообщали о двух погибших и трех пострадавших, но затем эти цифры выросли. По состоянию на 11:00 известно, что погибли четыре человека.
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