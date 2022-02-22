Россияне угрожают Европе газом за 2 тысячи евро из-за остановки "Северного потока-2"

В Германии заявили об остановке сертификации "Северного потока-2" после признания Россией боевиков на Донбассе. В Москве в ответ пригрозили ценой на газ в 2 000 евро за тысячу кубов.

На заявление канцлера Германии Олафа Шольца о санкциях против российского газопровода сразу же отреагировали в Кремле. Традиционно там прибегли к угрозам и шантажу, сообщает 24 канал.

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Россия угрожает дорогим газом из-за "Северного потока-2"

Член совета совбеза России Дмитрий Медведев в сети пригрозил Европе высокими ценами на газ.

Поздравляем в Новом Свете, где европейцы совсем скоро будут платить 2 000 евро за тысячу кубометров газа,

– написал русский чиновник.

Напомним, последние пол года Москва использовала сокращение поставок газа "Газпромом", который является монополистом на европейском рынке, чтобы Германия сертифицировала проект "Северный поток-2". Это привело к рекордно высоким ценам на газ.

Берлин остановил сертификацию российского газопровода: коротко

Владимир Путин 21 февраля официально признал боевиков из временно оккупированных части Донецкой и Луганской областей. Германия назвала это грубым нарушением международного права и обещала ответ, который должен был, в частности, касаться и трубопровода.

Уже 22 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц приказал остановить сертификацию российского "Северного потока-2". Министерству экономики уже дали соответствующие указания. Глава ведомства Роберт Хабек поручил отозвать предыдущий позитивный сертификат, который был решающим для сертификации.

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