Россияне в чатах прифронтовых украинских городов угрожают жителям тотальными обстрелами

Россияне приходят в чаты украинских прифронтовых городов и угрожают массированными обстрелами по мирным жителям.

Таким образом, оккупанты хотят заставить людей сдать позиции ВСУ. В частности, такое сообщение появилось в чате города Торецк.

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Как угрожают россияне в местных чатах

Неизвестный пользователь присоединился к местному чату и приказал людям указать, откуда работает украинская артиллерия, а иначе "ответ будет жестким" и будет много жертв.

Если вы не напишете мне все, откуда у вас работает арта противника, то жертв среди вас будет очень много, потому что отвечать будем жестко. Прошу понять и перейти к сотрудничеству,

– говорится в угрозе.



Скриншот с местного чата

Вчера оккупанты стреляли по Торецку: погибла семья

С 1938 года город Торецк назывался Дзержинск, однако был декоммунизирован в 2016 году. Заметим, что Дзержинск – не историческое название. До 1938 года населенный пункт назывался Щербиновка.

6 июля россияне нанесли ракетный удар по Торецку. Вражеские ракеты попали по двум домам частного сектора.

Сначала было известно, что есть раненый человек и о том что в одном из домов под завалами оказались три человека. Во время разбора завалов оказалось что вся семья – пожилая женщина, ее дочь и внучка – погибли. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призывает жителей прифронтовых территорий эвакуироваться, поскольку российские захватчики продолжают жестоко строить по гражданским.

Не ведитесь на провокации врага – эвакуируйте, чтобы сохранить себе жизнь.

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