Российский оккупант, не желающий возвращаться к себе на болота, пожаловался из-за "тяжелой судьбы". Он рассказал, что командование относилось к захватчикам, как к "куску мяса".

Российские оккупанты массово отправляются на концерт к Кобзону. А те, кто попадает в плен, похоже, боятся только одного: вернуться домой, в Россию. В частности, один из оккупантов признался, что в плену лучше, сообщили источники 24 Канала в ВСУ.

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Захватчики не нужны никому: даже собственному командованию. Оккупант подчеркнул, что руководитель говорил представителям "второй армии мира", что хочет, чтобы их всех ликвидировали, потому что "за**али".

Россиянин, который припхался в Украину совершать геноцид, вдруг заявил: он не хочет, чтобы люди умирали и категорически призывает граждан страны-террористки не ехать воевать.

Может ли что-то измениться в самой России

Оккупант заявил, что не верит в перемены в самой России. Он подчеркнул, что людям там не хватает единства, да и вообще всем безразлично. Причина, очевидно, – менталитет.

Люди просто такие, вероятно, такой менталитет. То есть, когда их растили, воспитывали, то они и, наверное, выросли такими,

– пожаловался враг.

Возвращаться домой оккупант не хочет. Он знает, что там его не ждет ничего хорошего.