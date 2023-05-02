Російські окупанти масово вирушають на концерт до Кобзона. А ті, які потрапляють у полон, схоже, бояться тільки одного: повернутися додому, у Росію. Зокрема, один з окупантів зізнався, що у полоні – краще, повідомили джерела 24 Каналу у ЗСУ.

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Загарбники не потрібні нікому: навіть власному командуванню. Окупант наголосив, що керівник казав представникам "другої армії світу", що хоче, аби їх всіх ліквідували, бо "за**али".

Росіянин, який припхався в Україну скоювати геноцид, раптом заявив: він не хоче, аби люди помирали й категорично закликає громадян країни-терористки не їхати воювати.

Чи може щось змінитися у самій Росії

Окупант заявив, що не вірить у зміни в самій Росії. Він наголосив, що людям там бракує єдності, та й загалом усім байдуже. Причина, вочевидь, – менталітет.

Люди просто такі, напевно, такий менталітет. Тобто, як їх вирощували, виховували, то вони і, напевно, виросли такими,

– побідкався ворог.

Повертатися додому окупант не хоче. Він знає, що там його не чекає нічого доброго.