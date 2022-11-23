В Минкульте хотят обменять украденного в Херсоне енота на памятники Пушкину

Оккупанты издеваются над украденным в Херсоне Енотом, объявив его "символом побед". В Минкульте предлагают обменять животное на памятники Пушкину.

Вернуть нужно не только енота, но и украденные картины. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кстати , Украинцы предлагают обменять памятник Екатерине II из Одессы на похищенного херсонского енота

Пусть забирают Пушкиных

Ткаченко предложил все памятники Пушкину, которые сейчас массово перемещают в другие места, обменять на все украденное, включая енот.

Там есть памятники, относящиеся к наследию Министерства культуры, если они занесены в реестры.

Россияне сделали из енота "символа побед"

Угнанный из украинского зоопарка енот теперь стал "символом кремлевских десантников" и их "побед". Похоже, если на фронте сплошные поражения, то "победу" оккупанты вынуждены искать в похищении животных.

Российские пропагандисты рассказывают, мол, оккупанты "эвакуировали" животное из Херсона. Теперь енота фактически удерживают в заложниках в десантной части. Захватчики опубликовали ролик с енотом, где говорят, что енот их "мотивирует" и "двигает к дальнейшим победам". Вероятно, захватчики имели в виду "движет к отступлениям".

Что известно о похищении енота

Россияне, когда бежали из Херсона, забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона.

Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что животных решили "эвакуировать". Обнародовали видео, как воруют енота. Он сопротивлялся, но захватчики даже не обратили внимания.

Кстати – оккупанты жалуются на украденного енота: видео