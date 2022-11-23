В Минкульте хотят обменять украденного в Херсоне енота на памятники Пушкину
Источник:"Украинская правда"
Оккупанты издеваются над украденным в Херсоне Енотом, объявив его "символом побед". В Минкульте предлагают обменять животное на памятники Пушкину.
Вернуть нужно не только енота, но и украденные картины. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Кстати , Украинцы предлагают обменять памятник Екатерине II из Одессы на похищенного херсонского енота
Пусть забирают Пушкиных
Ткаченко предложил все памятники Пушкину, которые сейчас массово перемещают в другие места, обменять на все украденное, включая енот.
Там есть памятники, относящиеся к наследию Министерства культуры, если они занесены в реестры.
Россияне сделали из енота "символа побед"
Угнанный из украинского зоопарка енот теперь стал "символом кремлевских десантников" и их "побед". Похоже, если на фронте сплошные поражения, то "победу" оккупанты вынуждены искать в похищении животных.
Российские пропагандисты рассказывают, мол, оккупанты "эвакуировали" животное из Херсона. Теперь енота фактически удерживают в заложниках в десантной части. Захватчики опубликовали ролик с енотом, где говорят, что енот их "мотивирует" и "двигает к дальнейшим победам". Вероятно, захватчики имели в виду "движет к отступлениям".
Что известно о похищении енота
- Россияне, когда бежали из Херсона, забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона.
- Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что животных решили "эвакуировать". Обнародовали видео, как воруют енота. Он сопротивлялся, но захватчики даже не обратили внимания.
Кстати – оккупанты жалуются на украденного енота: видео