Повернути треба не тільки єнота, а й вкрадені картини. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

До речі Українці пропонують обміняти пам'ятник Катерині ІІ з Одеси на викраденого херсонського єнота

Хай забирають Пушкіних

Ткаченко запропонував всі пам’ятники Пушкіну, які зараз масово переміщають в інші місця, обміняти на все вкрадене, включно з єнотом.

Там є пам’ятники, які належать до спадщини Міністерства культури, якщо вони занесені в реєстри.

Росіяни зробили з єнота "символа перемог"

Викрадений з українського зоопарку єнот тепер став "символом кремлівських десантників" та їхніх "перемог". Схоже, якщо на фронті суцільні поразки, то "перемогу" окупанти вимушені шукати у викраденні тварин.

Російські пропагандисти розказують, мовляв, окупанти "евакуювали" тварину з Херсона. Тепер єнота фактично утримують в заручниках у десантній частині. Загарбники опублікували ролик з єнотом, де говорять, що єнот їх "мотивує" і "рухає до подальших перемог". Ймовірно, загарбники мали на увазі "рухає до відступів".

Що відомо про викрадення єнота

Росіяни, коли втікали з Херсона, забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку.

Директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявив, що тварин вирішили "евакуювати". Оприлюднили відео, як крадуть єнота. Він пручався, але загарбники навіть не звернули увагу.

До речі – окупанти жаліються на вкраденого єнота: відео