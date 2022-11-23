Повернути треба не тільки єнота, а й вкрадені картини. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
До речі Українці пропонують обміняти пам'ятник Катерині ІІ з Одеси на викраденого херсонського єнота
Хай забирають Пушкіних
Ткаченко запропонував всі пам’ятники Пушкіну, які зараз масово переміщають в інші місця, обміняти на все вкрадене, включно з єнотом.
Там є пам’ятники, які належать до спадщини Міністерства культури, якщо вони занесені в реєстри.
Росіяни зробили з єнота "символа перемог"
Викрадений з українського зоопарку єнот тепер став "символом кремлівських десантників" та їхніх "перемог". Схоже, якщо на фронті суцільні поразки, то "перемогу" окупанти вимушені шукати у викраденні тварин.
Російські пропагандисти розказують, мовляв, окупанти "евакуювали" тварину з Херсона. Тепер єнота фактично утримують в заручниках у десантній частині. Загарбники опублікували ролик з єнотом, де говорять, що єнот їх "мотивує" і "рухає до подальших перемог". Ймовірно, загарбники мали на увазі "рухає до відступів".
Що відомо про викрадення єнота
- Росіяни, коли втікали з Херсона, забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку.
- Директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявив, що тварин вирішили "евакуювати". Оприлюднили відео, як крадуть єнота. Він пручався, але загарбники навіть не звернули увагу.
До речі – окупанти жаліються на вкраденого єнота: відео