Россияне "вдохновились" украинским комплексом "Корсар" для разработки ракеты, – Defence Express

В России разрабатывают новую ракету для противотанкового комплекса "Корнет". Эта российская разработка напоминает украинский противотанковый ракетный комплекс "Корсар".

Аналитики отмечают, что именно ПТРК "Корнет" является основным для российской армии. Недавно в России заявили, что тульское "КБ приборостроения" занимается разработкой новой ракеты, которая имеет индекс 9М134.

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Россияне украли идею украинского "Корсара"

Отмечается, что эта ракета имеет значительно меньший вес, а ее назначение – поражения "среднебронированных, легкобронированной и небронированной техники". В то же время ракета имеет тандемную боевую часть для противодействия динамической защите и систему наведения "лазерная тропа".

Эта российская разработка, на первый взгляд, напоминает украинский "Корсар", который также является более легкой ракетой для поражения менее бронированных целей по сравнению с ПТРК "Стугна",

– рассказали в Defence Express.

Однако в разработке 9М134 россияне пошли дальше и развили украинскую идею. В частности для этой новой ракеты задекларированный вес составляет 6,2 килограмма вместе с контейнером, а калибр уменьшен до 82-мм. Отмечается, что эта ракета может пробить броню толщиной 250 мм.

Этого уже недостаточно для поражения танка в лобовой проекции, но более чем хватает для противодействия БМП, БТР и MRAP,

– отмечают аналитики.

Разработка легкой 9М134 к российскому "Корнету" может быть попыткой "зацепиться" за новые условия поля боя, ведь сейчас место ПТРК значительно подвинулось благодаря FPV-дронам.