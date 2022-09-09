Оккупанты украли даже фонтаны из Мариуполя: один установили в Харцызске

Оккупанты пришли на украинскую землю не только для того, чтобы убивать и отбирать территории, но и чтобы грабить украинцев и украинские города. Они не брезгуют ничем, так что украли даже фонтаны из временно оккупированного Мариуполя.

Оккупантам понравились мариупольские фонтаны

Один из этих фонтанов они уже установили в Харцызске – это город Донецкой области, оккупированный россиянами еще в 2014 году. Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, после того, как появилась информация, что в Харцызске открыли "новый" фонтан, в Мариуполе заподозрили, что он может быть краденым. Так и оказалось.

В Кальмиусском районе Мариуполя, где оккупанты обустроили свой гуманитарный штаб, еще до полномасштабного вторжения планировали открыть плавбассейн. Это все должно было произойти этой весной. Там же был фонтан, его протестировали и законсервировали до открытия.

Россияне же тихо вывезли его. Это было нетрудно, учитывая, что о фонтане знало не так много людей, только специалисты, привлеченные к ремонту и восстановлению бассейна. И вот, недавно этот фонтан "выплыл" в Харцызске.

Кроме того, еще в июле Андрющенко сообщал, что россияне вывезли и главный мариупольский фонтан из Театрального сквера. Сначала они разобрали каток, который был там смонтирован, а затем и сам фонтан со всем оборудованием. Его продолжают искать.

Вывезли и уникальную подсветку

Также захватчики украли 1 уникальную подсветку, которая радовала мариупольцев на площади Свободы и выиграла не один международный конкурс. Ее якобы вывезли на ремонт. Андрющенко предполагает, что ее также кому-то "подарят" и она появится где-то на "освобожденных", как любят говорить россияне, территориях Донецкой и Луганской областей, или где-то в россии.

Разграбили все, что могли разграбить на самом деле,

– подытожил советник мэра Мариуполя.

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Теперь россияне гордятся лампой

Параллельно с тем, как захватчики разграбливают чуть ли не все уникальные достояния Мариуполя, они делают вид, что переживают о жизни местных и делают что-то для них. Выходит абсурдно.

Так, они прицепили на один из столпов на проспекте Победы лампу и теперь гордятся таким "освещением". При этом остальные столбы остались пустыми.