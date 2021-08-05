Россияне украли украинский мем про бабу и кота: фото
Источник:фейсбук Аркадия Бабченка
Россияне снова попали в казусную ситуацию из-за украинского мема. Они его использовали для русской шутки.
Мем появился в сети с подписью на русском языке, в котором говорится о России. Фото мема опубликовал украинский журналист Аркадий Бабченко.
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Россияне используют известный украинский мем "баба и кот"
Б*дь, они даже это сп**дили,
– написал Аркадий Бабченко.
Также он опубликовал фото украинского мема с российской надписью и добавил: "Скажите кто-нибудь сталинисту Удальцову, что ли. Выплюнь бандеровскую бяку, Сережа!".
Также Бабченко пошутил, что якобы "каждый раз в Ростове обижается один Янукович". Пользователи заметили, что мем украинский и написали об этом в комментариях под постом.
Ха-ха, снова скопировали с украинских выборов. Не рекламы надо копировать, а сам принцип, как проводить честные выборы. Также внимательно изучать украинский ценный опыт,
– написала женщина.
Удальцов опубликовал известный украинский мем с шуткой о России / Скриншот из фейсбука Сергея Удальцова
Кстати, Сергей Удальцов – это российский политический деятель. Он оппозиционер режима Путина. Однако неоднократно поддерживал оккупацию Крыма Россией, а также обвинял Киев в сбитии Боинга 777 над Грабовым.
Украинский мем "баба и кот": коротко
- Украинский мем "баба и кот" существует с 2012 года. Именно тогда, летом 2012 года в городе в Днепродзержинске (сейчас называется Каменское – 24 канал) появился билборд с надписью "Узнала, что внук голосовал за регионы — переписала дом на кота".
- В 2012 году в Украине проходили парламентские выборы, а президентом был регионал, а ныне бывший президент и беглец Виктор Янукович.
- Тогдашняя "Партия Регионов" даже объявила плакат "вне закона". Его заклеили, а потом сняли.
- Его фото распространилось в интернете и быстро стало вирусным и очень популярным в сети. До сих пор существует страница под названием "баба и кот", где продолжают шутить над украинской и мировой политикой и другими актуальными темами.