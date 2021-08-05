Россияне украли украинский мем про бабу и кота: фото

Россияне снова попали в казусную ситуацию из-за украинского мема. Они его использовали для русской шутки.

Мем появился в сети с подписью на русском языке, в котором говорится о России. Фото мема опубликовал украинский журналист Аркадий Бабченко.

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Россияне используют известный украинский мем "баба и кот"

Б*дь, они даже это сп**дили,

– написал Аркадий Бабченко.

Также он опубликовал фото украинского мема с российской надписью и добавил: "Скажите кто-нибудь сталинисту Удальцову, что ли. Выплюнь бандеровскую бяку, Сережа!".

Также Бабченко пошутил, что якобы "каждый раз в Ростове обижается один Янукович". Пользователи заметили, что мем украинский и написали об этом в комментариях под постом.

Ха-ха, снова скопировали с украинских выборов. Не рекламы надо копировать, а сам принцип, как проводить честные выборы. Также внимательно изучать украинский ценный опыт,

– написала женщина.



Удальцов опубликовал известный украинский мем с шуткой о России / Скриншот из фейсбука Сергея Удальцова

Кстати, Сергей Удальцов – это российский политический деятель. Он оппозиционер режима Путина. Однако неоднократно поддерживал оккупацию Крыма Россией, а также обвинял Киев в сбитии Боинга 777 над Грабовым.

Украинский мем "баба и кот": коротко