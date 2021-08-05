Мем з'явився у мережі з підписом російською мовою, й якому мовиться про Росію. Фото мему опублікував український журналіст Аркадій Бабченко.

Зауважте Росія не є спадкоємцем Київської Русі: яскраві докази та шокуючі пояснення істориків

Росіяни використовують відомий український мем "баба і кіт"

Б*дь, вони навіть це сп**дили,

– написав Аркадій Бабченко.

Також він опублікував фото українського мему з російським написом та додав: "Скажіть хто-небуть сталіністові Удальцову, чи що. Виплюнь бандерівську бяку, Сірьожа!".

Також Бабченко пожартував, що мовляв "кожен раз в Ростові ображається один Янукович". Користувачі помітили, що мем український та написали про це в коментарях під постом.

Ха-ха, знову скопіювали з українських виборів. Не реклами треба копіювати, а сам принцип, як проводити чесні вибори. Також уважно вивчати українську цінний досвід,

– написала жінка.



Удальцов опублікував відомий український мем з жартом про Росію / Скриншот з фейсбуку Сергія Удальцова

До речі, Сергій Удальцов – це російський політичний діяч. Він є опозиціонером до режиму Путіна. Проте неодноразово підтримував окупацію Криму Росією, а також звинувачував Київ у збитті Боїнга 777 над Грабовим.

Український мем "баба і кіт": коротко