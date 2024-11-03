Россияне готовят план "Б" на случай уничтожения Крымского моста, –спутниковые снимки

В сети появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что враг развел активное строительство вокруг Крымского моста. Противник также возводит альтернативное сооружение.

В августе стало известно, что россияне строят еще один мостовой переход возле Керченского моста. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, вряд ли эта новостройка сможет выполнять такие же функции, как и основной мост. По мнению военного, перспектива развития этого сооружения до сих пор туманна, передает 24 Канал.

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Враг волнуется за свою "незаконную конструкцию"

Кроме построения альтернативного перехода через Керченский пролив, оккупанты надеются защитить свой Крымский мост от воздушных атак и надводных дронов.

Для этого они на протяжении нескольких месяцев возводят оборонительные сооружения вокруг моста. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Вдоль северо-западной части моста возле Крымского полуострова видно строительство параллельного моста, а также оборонительных сооружений.

В юго-восточной части мостового сооружения возле Таманского полуострова также ведется строительство.

Большая стройка россиян: смотрите видео

К слову, возле Керченского моста параллельно строится дорога на сваях для быстрого передвижения российских огневых групп.