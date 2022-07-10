Черная выжженная земля: как выглядит "урожай" пшеницы после прихода оккупантов

Украинское зерно – одна из главных мишеней для российских оккупантов. Они собираются выжечь все, что не могут украсть и вывезти.

Украинский урожай стал одной из главных целей российских оккупантов в войне против Украины. Враг уже вывез сотни тысяч тонн нашего зерна. Теперь он надеется сжечь то, что не может украсть. Оккупанты очень рассчитывают на создание продовольственного кризиса и возможность выторговать для себя снятие или ослабление санкций.

Читайте также В кремле не понимают, что делать дальше, – Фейгин о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области

Уничтожение украинского урожая

Видео попадания российских снарядов в поля украинских аграриев, сознательное сожжение еще не собранного урожая и отчаяние наших фермеров быстро облетели мир. Для врага нет абсолютно ничего святого – он готов уничтожать хлеб ради своих больных целей, достичь которых ему не удастся никогда и ни при каких обстоятельствах.

Последствия преступлений показали и Штаб обороны Запорожского края. Фото в который раз напоминают, что презрения к россиянам и потребности в их изоляции от цивилизованного мира никогда не будет много.

Уничтоженный россиянами урожай: фото

Война россии из Украины: последние новости

Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумщины. Враг применил минометы, РСЗО и даже самолеты.

Наши герои показали, как польские танки Т-72 работают на передовой. Благодаря поддержке друзей врагу осталось недолго радоваться своему огневому превосходству.

Смотрите также – кто воюет против ВСУ: эксклюзивная информация по линии фронта