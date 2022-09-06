Россияне ракетой С-300 уничтожили в Донецкой области гимназию, пережившую нацистское нашествие

Российские оккупанты запустили ракету С-300 по Кураховской гимназии №2 в Донецкой области. Теперь на месте учебного заведения – руины.

Полицейские задокументировали военное преступление русских военных. Во время него оккупанты снова обстреляли город.

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Гимназия пережила нацистов, но не россиян

В результате обстрела крыло гимназии полностью разрушено. Также повреждены окрестные жилые дома, гаражи и автомобили гражданских жителей.

На месте удара работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. По предварительным данным, по учебному заведению оккупанты запустили ракету из зенитно-ракетного комплекса "С-300".

В школе никогда не базировались военные, она не являлась военным объектом. Это подтверждают жители Курахово, многие из которых в ней учились,

– подчеркнули полицейские.

К счастью, в результате обстрела никто из гражданского населения не пострадал.

Кураховская гимназия №2 была построена в 1939 году. Она пережила нацистское нашествие, но не русских захватчиков.

Последствия обстрелов гимназии в Донецкой области / Фото Нацполиции

Россияне уничтожили гимназию, пережившую Вторую мировую войну: видео разрушений

Уничтожение столетней гимназии в Лисичанске

Российским оккупантам безразличны учебные заведения и культурные объекты. Весной они уничтожили столетнюю гимназию в Лисичанске, которая являлась памятником архитектуры и входила в Бельгийское архитектурное наследие города.

Гимназия пережила 2 мировые войны, но не огонь от русских обстрелов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай надеется, что после победы учебное заведение удастся отстроить.

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