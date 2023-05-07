Для сводки своего генштаба: россияне уничтожили культовый памятник самолета на Харьковщине

Российские террористы обстреляли город Волчанск на севере Харьковской области. Целью оккупационных войск России стал памятник самолету и частные дома.

Очередное преступление России задокументировала полиция. В результате обстрела оккупантов в Волчанске поврежден продуктовый магазин, разрушен памятник самолету, повреждены окна и крыша соседнего дома.

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Россияне, вероятно, ударили по Волчанску из артиллерии и минометов

К счастью, в результате обстрела россиян нет пострадавших. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники.

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Последствия российских обстрелов Волчанская / Фото полиция Харьковской области

Вполне вероятно, что после обстрела Волчанского российский генштаб заявит об уничтожении "боевого" самолета. На фоне неудач на поле боя оккупанты еще раз демонстрируют, что могут воевать только с памятниками и гражданскими.

В то же время в Генштабе ВСУ утром 7 мая уточнили, что российские военные осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Харьковской области. Среди городов, по которым ударили оккупанты, есть также Волчанск.

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