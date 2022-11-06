Между белорусскими и российскими военными растет напряженность, – ГУР

Россиян, попавших под частичную мобилизацию, перебрасывают в Беларусь. Они унижают местных военных, используя этнические характеристики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны. Указали, что мобилизованные россияне должны готовить материальную базу и места размещения оккупационных войск.

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"Между тем, сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях: преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий. Сейчас среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний", – рассказали в разведке.

Какие болезни распространяются среди захватчиков

Оккупанты в Беларуси получают заболевания дыхательных путей:

бронхит;

ангина;

пневмония;

обострение астмы.

Кроме этого, есть вспышки инфекций желудочно-кишечного тракта. Белорусские медики не успевают лечить оккупантов. Поэтому Кремль отправляет им на помощь военных и мобилизованных медиков из России. В частности, скоро в Беларусь поедет очередная партия медицинских работников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования Беларуси.

"Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения", – отметили в разведке.

Травят белорусов

По информации ГУР, в Беларуси растет напряженность между военными двух стран. Есть многочисленные конфликты, поскольку россияне пренебрежительно относятся к белорусам. Кроме этого, белорусская военная полиция не может помешать преступлениям россиян.

В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами Беларуси на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на оскорбительные высказывания и поведение россиян по отношению к белорусам, – отметили в разведке.

Россияне для унижений пользуются этническими характеристиками. Поэтому в Беларуси растет неконтролируемая эскалация.

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