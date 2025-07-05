Российский самолет уронил авиабомбу на памятник военному летчику в Запорожской области

Россияне продолжают атаковать Украину. На этот раз оккупанты уронили авиабомбу на памятник военному летчику в Запорожской области.

К счастью, никто из местных не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно о российской атаке на Запорожскую область

По данным российских телеграмм-каналов, очередную авиабомбу ФАБ нашли 26 июня на оккупированных территориях. Она упала в парке и повредила памятник летчику-солдату, который стоял там с ребенком.

Стоит заметить, что ФАБ не сдетонировал. Его решили не взрывать на месте, потому что авиабомба упала вблизи жилых домов.

К слову, Россия уже не впервые наносит удары авиабомбами по Запорожской области. Ранее россияне атаковали поселок Степногорск. Для этого оккупанты использовали управляемые авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

В результате этого произошло попадание по многоэтажке. Под завалами жилого дома нашли тело 70-летней женщины.

Заметим, что россияне постоянно обстреливают Запорожскую область. В частности, течение суток 28 июня они нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам. Тогда в ОВА поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.