Происходит комплексная работа Сил обороны Украины, особенно благодаря маневровому боеприпасу из БпЛА уничтожаются вражеские блиндажи, техника и передвижение личного состава. Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, отметив, что оккупанты также усиливают работу с помощью беспилотников.

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Противник усилил работу БПЛА на поле боя

"К большому сожалению, мы воюем не с "бездомными", а с сильным врагом, у которого очень много ресурсов. ВПК работает, они переоснащены и очень быстро учатся на поле боя, несмотря на человеческие потери", – сказал Фитьо.

Обратите внимание! По состоянию на 15 января 2024 года Россия потеряла на войне с Украиной свыше 370 980 тысяч личного состава. Также Силы обороны ликвидировали 6 089 танков, 11 322 ББМ, 8 771 артсистему, 958 РСЗО, 650 ПВО, 6 865 БПЛА и другого оружия.

Все, что Вооруженные Силы Украины удачно применяют против оккупантов, они берут на вооружение и используют против нас. Сейчас активно развивается беспилотное направление как у украинских защитников, так и у российских захватчиков.

Пока сложно говорить на чьей стороне преимущество. Однако россиянам присуще явление "не качеством, а количеством". В конце концов, с огромным оборонным бюджетом оккупанты могут себе это позволить. В то же время украинские операторы дронов наносят максимальный ущерб благодаря точности применения боеприпаса.

Отметим, Владимир Путин увеличил расходы на оборону до 6% ВВП в 2024 году. Расходы на оборону возрастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей 2023 года.

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