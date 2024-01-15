Відбувається комплексна робота Сил оборони України, а особливо завдяки маневровому боєприпасу з БпЛА знищуються ворожі бліндажі, техніка та пересування особового складу. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зазначивши, що окупанти також посилюють роботу за допомогою безпілотників.
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Противник посилив роботу БпЛА на полі бою
"На превеликий жаль, ми воюємо не з "безхатьками", а із сильним ворогом, у якого дуже багато ресурсів. ВПК працює, вони переоснащенні й дуже швидко навчаються на полі бою, попри людські втрати", – сказав Фітьо.
Все, що Збройні Сили України вдало застосовують проти окупантів, вони беруть на озброєння та використовують проти нас. Зараз активно розвивається безпілотний напрямок як в українських захисників, так і в російських загарбників.
Наразі складно говорити на чийому боці перевага. Проте росіянам притаманне явище "не якістю, а кількістю". Зрештою, з величезним оборонним бюджетом окупанти можуть собі це дозволити. Водночас українські оператори дронів завдають максимальної шкоди завдяки влучності застосування боєприпасу.
Зауважимо, Владімір Путін збільшив витрати на оборону до 6% ВВП у 2024 році. Витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів) у 2024 році з 6,4 трильйона рублів 2023 року.
В Україні збільшиться кількість дронів: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому звернені 14 січня 2024 року повідомив, що готує чергові хороші новини, зокрема, щодо дронів та систем протиповітряної оборони для України.
- У грудні 2023 року Зеленський анонсував вироблення понад 1 мільйона FPV-дронів у 2024 році. Крім того, планується виробити 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та 1 тисячу безпілотників можливістю літати на відстань від 1 000 кілометрів. Пізніше віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав таку цифру досить реалістичною, проте багато чого залежатиме від характеристик дронів та зв'язку.
- Згодом Михайло Федоров закликав жителів України збирати у своїх оселях FPV-дрони та передавати їх Силам оборони через інструкторів. Міністр зазначив, що українці можуть збирати БпЛА вдома, поки виробництво розвивається, а компанії набирають обертів.