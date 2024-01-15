Відбувається комплексна робота Сил оборони України, а особливо завдяки маневровому боєприпасу з БпЛА знищуються ворожі бліндажі, техніка та пересування особового складу. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зазначивши, що окупанти також посилюють роботу за допомогою безпілотників.

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Противник посилив роботу БпЛА на полі бою

"На превеликий жаль, ми воюємо не з "безхатьками", а із сильним ворогом, у якого дуже багато ресурсів. ВПК працює, вони переоснащенні й дуже швидко навчаються на полі бою, попри людські втрати", – сказав Фітьо.

Зверніть увагу! Станом на 15 січня 2024 року Росія втратила на війні з Україною понад 370 980 тисяч особового складу. Також Сили оборони ліквідували 6 089 танків, 11 322 ББМ, 8 771 артсистему, 958 РСЗВ, 650 ППО, 6865 БпЛА та іншої зброї.

Все, що Збройні Сили України вдало застосовують проти окупантів, вони беруть на озброєння та використовують проти нас. Зараз активно розвивається безпілотний напрямок як в українських захисників, так і в російських загарбників.

Наразі складно говорити на чийому боці перевага. Проте росіянам притаманне явище "не якістю, а кількістю". Зрештою, з величезним оборонним бюджетом окупанти можуть собі це дозволити. Водночас українські оператори дронів завдають максимальної шкоди завдяки влучності застосування боєприпасу.

Зауважимо, Владімір Путін збільшив витрати на оборону до 6% ВВП у 2024 році. Витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів) у 2024 році з 6,4 трильйона рублів 2023 року.

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