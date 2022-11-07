Россияне усилили рейды в Херсонской области: ищут информаторов ВСУ

Оккупанты усилили рейды и фильтрационные меры против местного населения Херсонщины. Сейчас они особенно активно проводят их на левом берегу – там, где создают новую линию обороны.

Россияне понимают, что ВСУ знают обо всех их действиях

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, россияне очень тщательно проверяют местных жителей, выискивая сотрудничающих с ВСУ и СБУ.

Обратите внимание Битва под Полтавой и "много крови": какие "методички" Кремль подготовил из-за бегства из Херсона

Захватчики понимают, что все, что они делают фактически в онлайн-режиме, насколько это позволяет связь, украинцы передают Вооруженным Силам и Службе безопасности, чтобы приблизить деоккупацию. А патриотически настроенных людей, ожидающих освобождения Херсона, очень много.

Соболевский отметил, что особенно жестко в этом направлении россияне работают в Каховке, Новой Каховке, Голой Пристани и Олешках, то есть в городах, жителей которых они хотят принудительно депортировать.

Юрий Соболевский рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Последние новости из Херсонщины