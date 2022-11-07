Росіяни розуміють, що ЗСУ знають про всі їхні дії

Про це 24 каналу розказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, росіяни дуже ретельно перевіряють місцевих жителів, вишукуючи тих, хто співпрацює з ЗСУ та СБУ.

Зверніть увагу Битва під Полтавою і "багато крові": які "методички" Кремль підготував через втечу з Херсона

Загарбники розуміють, що усе, що вони роблять, фактично в онлайн-режимі, наскільки це дозволяє зв'язок, українці передають Збройним силам та Службі безпеки, аби наблизити деокупацію. А патріотично налаштованих людей, які чекають на звільнення Херсонщини дуже багато.

Соболевський зауважив, що особливо жорстко у цьому напрямку росіяни працюють у Каховці, Новій Каховці, Голій Пристані та Олешках, тобто у містах, мешканців яких вони хочуть примусово депортувати.

Юрій Соболевський розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Останні новини з Херсонщини