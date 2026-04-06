Сбрасывают с БпЛА новые почти незаметные мины: россияне резко усилили обстрелы Херсона

В Херсоне в последние дни резко возросло количество российских атак с дронов, а вместе с этим усилилась опасность для гражданских. Оккупанты бьют по городу с воздуха, сбрасывают взрывчатку и не прекращают обстрелы жилых районов и транспорта.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что особенно заметно эти атаки усилились примерно со 2 апреля. По ее словам, россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины, которые трудно увидеть на земле, и это еще больше осложнило ситуацию в городе.

Россияне засыпают Херсон новыми минами с дронов

В Херсоне новое усиление российских атак с дронов местные начали особенно чувствовать в начале апреля. Город и до этого жил под постоянными ударами, но в последние дни именно БпЛА стали главной угрозой для гражданских, потому что россияне еще активнее бьют по городскому пространству с воздуха.

Сегодня почти все говорят о том, что российские дроны просто безумно атакуют город. Где-то примерно 2 апреля обстрелы усилили именно с дронов,

– рассказала Вирлич.

Вместе с этим оккупанты усилили и дистанционное минирование Херсона. Кроме взрывчатки и мин-лепестков, которые уже разбросали ранее, в городе появились новые боеприпасы.

Кроме мин-лепестков, которые они разбросали ранее, появляются еще так называемые мины-пряники. Это очень опасно и их очень трудно заметить,

– отметила она.

И этот день в Херсоне также начался с тяжелых обстрелов. Опасность для гражданских теперь не только в самой атаке, но и в том, что такие мины могут оставаться просто на улицах, в траве, возле домов и в местах, которыми люди пользуются ежедневно.

Россияне в Херсоне охотятся на людей с дронов

Самое опасное в этих атаках то, что дроны в Херсоне уже работают не как оружие случайного поражения, а как инструмент охоты на гражданских.

Очень часто дроны могут залетать, садиться и ждать. Оператор просто наблюдает за тем, что поехала машина или пошли люди, и таким образом взлетает и атакует со взрывчаткой,

– рассказала Вирлич.

В своих каналах россияне, по-прежнему, говорят о якобы ударах по военным целям, но на самом деле бьют по обычной жизни города. Под атаками оказываются общественный транспорт, гражданские автобусы, жилые дома и сами херсонцы. Это не единичные эпизоды, а повторяющиеся удары по людям, которые не имеют никакого отношения к войску.

Они часто атакуют общественный транспорт. Они атакуют людей, просто людей, которые, возможно, ждут транспорт или идут по улице,

– отметила она.

Поэтому даже обычный выход из дома в Херсоне превращается в риск. Удары идут не только по отдельным объектам, а по самой городской среде, где люди пытаются жить, передвигаться и добираться по своим делам.

Россияне бьют по выездам из Херсона и ломают эвакуацию

Объяснить это обострение какой-то одной причиной сейчас сложно. В сети появлялись версии, что на левый берег могли перебросить новое подразделение, которое работает дронами по гражданским, но прямых подтверждений этому с украинской стороны нет.

Важно! Россияне продолжают бить по гражданским целям в Херсоне. В Корабельном районе они обстреляли остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили ранения, а во время повторного удара пострадал фельдшер, который оказывал помощь.

В то же время такие волны усиления для Херсона не новые: россияне постоянно говорят в своих каналах о намерении снова идти на город, форсировать Днепр и расширять зону давления, а иногда эти заявления совпадают с новой волной обстрелов.

Сказать, что конкретно стало причиной, довольно трудно. Возможно, они время от времени наращивают производство определенного оружия, и, возможно, именно это стало одной из причин, что они усилили эти обстрелы,

– рассказала Вирлич.

В последние дни удары идут не только по самому городу, но и по направлениям, которыми люди выезжают из Херсона. Под огнем оказываются разные части города, в частности противоположные стороны, а также трасса М-14 в сторону Николаева.

Они с одной стороны делают все, чтобы люди были дестабилизированы, деморализованы, чтобы выезжали. С другой стороны, они активно обстреливают и пути выезда,

– отметила она.

Это уже бьет не только по безопасности в самом Херсоне, но и по логистике, передвижению по городу и возможности быстро эвакуировать людей. Херсон фактически оказывается в ситуации, когда опасно и оставаться, и выезжать.

