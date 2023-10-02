Партизаны проникли на оборонительные сооружения аэродрома Гвардейское: там 7 систем ПВО врага

Агенты "Атеш" проникли на оборонительные сооружения Гвардейского аэродрома и обнаружили там 7 систем ПВО российских захватчиков. Партизаны с радостью поделились координатами.

В "Атеше" сообщили, что уже более месяца их агенты ведут наблюдение за аэродромом в Гвардейском. Они зафиксировали, что оккупанты готовят там фортификационные сооружения у аэродрома в Гвардейском.

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Кроме новых фортификационных сооружений, оккупанты также обнаружили ряд точек с оборонными объектами:

Административные здания воинской части – 45.11730, 33.96803;

Укрепленные ДОТы – 45.13204, 33.98985;

7 единиц пусковых установок С-300 – 45.08651, 33.93824.

В "Атеше" рассказали, что эти разведданные были переданы "кому нужно" еще месяц назад. Между тем, агенты продолжают наблюдать за изменениями.

Спасибо нашим агентам за проделанную и опасную работу! А симферопольцам за постоянную поставку ценной информации,

– сказали в "Атеше".

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