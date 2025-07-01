Россияне установили флаг на границе с Черниговщиной: реакция ВСУ была мгновенной
- Российские диверсанты установили триколор возле пункта пропуска "Гремяч" на границе с Черниговской областью.
- ВСУ уничтожили вражеский триколор.
Вражеские диверсанты установили триколор в районе пункта пропуска "Гремяч", расположенного на границе России и Украины в Черниговской области. ВСУ точным ударом "ликвидировали" флаг оккупантов.
В Генштабе заявили, что враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью, передает 24 Канал.
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Российский триколор уничтожен
Однако, очередная провокация оккупантов потерпела неудачу – украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины ВСУ из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор,
– говорится в сообщении ведомства.
В Генштабе заверили, что видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области ликвидирована.
Уничтожение российского флага: смотрите видео
Справка: В конце июня в ГПСУ отмечали, что россияне удерживают силы недалеко от границы с Украиной, но вблизи Черниговщины действий или вражеских группировок не фиксируют.
К слову, в мае украинские военные ликвидировали группу россиян в селе Багатырь, которая пыталась вывесить российский флаг. Оккупанты давят на село пехотой, используют мотоциклы и пытаются проникнуть и закрепиться в южной части населенного пункта.