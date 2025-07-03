Захватчики били по Сумщине КАБами, дронами на оптоволокне, реактивной артиллерией с территории России. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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Тактика россиян на Сумщине

Дмитрий Жмайло отметил, что на поле боя уже было уничтожено 108% довоенных запасов танков врага, почти 50% его боевой бронированной техники. Они имеют в резерве танки, которые были на консервации, начиная от танков Т-62, заканчивая танками Т-72. Одна треть находится в плохом состоянии, другая – в очень плохом, еще одна – в удовлетворительном, которую еще можно каким-то образом восстановить и привлечь на фронте.

В частности, в Сумской области захватчики имели определенные продвижения. Минимум 2 – 3 месяца они били по этой территории КАБами. Также наносили удары дронами на оптоволокне, которых на Сумском направлении больше всего.

Боевая бронированная техника не пересекала границу. Самое тяжелое, что пересекало – это автомобильный транспорт, багги и мотоциклы. Так же пытаются двигаться "двойками". Они разрабатывают эту систему, чтобы, например, мотогруппа имела одно средство радиоэлектронной борьбы для защиты от FPV-дронов. Реактивная артиллерия с территории России, КАБы, которые летят неточно,

– пояснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Украинские защитники научились сбивать российские беспилотники "Орлан", которые наводили КАБы, большое количество дронов на оптоволокне и так далее. Стремительность и безжалостность российского командования к своему личному составу привела к тому, что Силы обороны освободили Андреевку. Кроме того, наши бойцы уничтожили командный пункт батальона, ликвидировали вражеского комбата.

На Сумском направлении воюют фактически лучшие части России. Ядро – это 155 бригада морской пехоты. Там находится много других мотострелковых бригад и дивизий. На других направлениях у врага все гораздо хуже с кадрами.

Владимир Зеленский официально согласовал выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин. Это будет означать развитие наземных роботизированных комплексов, которые могли бы проводить дистанционное минирование, наращивание экипажей БПЛА. Россияне понимают эту угрозу. Поэтому сейчас они больше сосредоточены на поисках расчетов наших операторов.

Заметим, что выход из Оттавской конвенции – это сложная процедура. Только подписи Владимира Зеленского недостаточно. После подписи президента выход из Оттавской конвенции должны законодательно закрепить народные депутаты соответствующим голосованием. Далее подается обращение от имени страны в ООН и официально выход из Конвенции вступает в силу через 6 месяцев после этого.