Загарбники били по Сумщині КАБами, дронами на оптоволокні, реактивною артилерією з території Росії. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

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Тактика росіян на Сумщині

Дмитро Жмайло зазначив, що на полі бою вже було знищено 108% довоєнних запасів танків ворога, майже 50% його бойової броньованої техніки. Вони мають у резерві танки, які були на консервації, починаючи від танків Т-62, закінчуючи танками Т-72. Одна третина перебуває у поганому стані, інша – у дуже поганому, ще одна – у задовільному, яку ще можна у якийсь спосіб відновити та залучити на фронті.

Зокрема, у Сумській області загарбники мали певні просування. Мінімум 2 – 3 місяці вони били по цій території КАБами. Також завдавали ударів дронами на оптоволокні, яких на Сумському напрямку найбільше.

Бойова броньована техніка не перетинала кордон. Найважче, що перетинало – це автомобільний транспорт, багі та мотоцикли. Так само намагаються рухатися "двійками". Вони розпрацьовують цю систему, щоб, наприклад, мотогрупа мала один засіб радіоелектронної боротьби для захисту від FPV-дронів. Реактивна артилерія з території Росії, КАБи, які летять неточно,

– пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Українські захисники навчилися збивати російські безпілотники "Орлан", які наводили КАБи, велику кількість дронів на оптоволокні і так далі. Стрімкість та безжальність російського командування до свого особового складу призвела до того, що Сили оборони звільнили Андріївку. Крім того, наші бійці знищили командний пункт батальйону, ліквідували ворожого комбата.

На Сумському напрямку воюють фактично найкращі частини Росії. Ядро – це 155 бригада морської піхоти. Там перебуває багато інших мотострілецьких бригад та дивізій. На інших напрямках у ворога все набагато гірше з кадрами.

Володимир Зеленський офіційно погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін. Це означатиме розвиток наземних роботизованих комплексів, які могли б проводити дистанційне мінування, нарощування екіпажів БпЛА. Росіяни розуміють цю загрозу. Тому зараз вони більше зосереджені на пошуках розрахунків наших операторів.

Зауважимо, що вихід з Оттавської конвенції – це складна процедура. Лише підпису Володимира Зеленського недостатньо. Після підпису президента вихід з Оттавської конвенції мають законодавчо закріпити народні депутати відповідним голосуванням. Далі подається звернення від імені країни до ООН і офіційно вихід з Конвенції набуває чинності через 6 місяців після цього.