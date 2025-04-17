Про це розповів 24 Каналу Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, наголосивши, що кожен другий снаряд, який зараз використовує російська армія проти України, є північнокорейського виробництва. Також Пхеньян заробив на війні в Україні понад 20 мільярдів доларів, які йому заплатила Москва за постачання боєприпасів.

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Були змушені прохати зброю

Жмайло зауважив, що росіяни виснажили свій потенціал щодо військової техніки.

Україною знищено 108% довоєнних запасів танків Росії. Тобто включаючи 8% розконсервованих,

– повідомив він.

Про брак техніки у росіян свідчить і той факт, що нещодавно прийшла інформація з Покровського напрямку, що там вони почали використовувати ще старіші танки – Т-55.

Також ЗСУ ліквідували половину бойових броньованих машин ворога. Крім того, попри те, що Україна має менше артилерійських стволів, проте наші артилеристи є набагато точнішими, ніж російські. За статистикою Генштабу, українські сили щодоби системно знищують саме російські стволи.

Саме тому, за його словами, росіяни були змушені розширювати лінійку і прохати зброю у Північної Кореї, яку вони не використовували. Це зокрема стосується систем залпового вогню співмірних ще з радянськими "Градами" та "Ураганами" – 240-міліметровий М1989 "Коксан".

Також окупанти прохали далекобійну ствольну артилерію, зокрема самохідні артилерійські установки "Коксан" калібром 170 міліметрів, які не використовує російська армія. Так само ця зброя знищувалася Силами оборони,

– відзначив він.

Дуже часто з північнокорейськими артилерійськими стволами на фронт направляються спеціалісти з КНДР. Також багато снарядів 1950 – 1970-х років виробництва детонують і розриваються у стволах. Звіти про це скрупульозно підбиваються і передаються до Пхеньяна.

Також є припущення, що в удосконаленні цієї зброї беруть участь китайські фахівці. Відомо, що на боці Росії воюють китайські диверсійні, які так само отримують доступ до високотехнологічної війни.

Наприклад, ракети – аналоги російських "Іскандерів", які постачаються з Північної Кореї, – KN-23 мали гіршу якість, ніж "Іскандери". Раніше їхнє відхилення від попадання в ціль становило від 500 метрів до 1,5 кілометрів.

Однак унаслідок цих удосконалень вони стали набагато точнішими. Це стосується і північнокорейських снарядів,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Тому, за його словами, гонка технології продовжується, і в ній проти України бере участь союз Росії та КНДР.

Нагадаємо, що за словами військового експерта Романа Світана, завдяки, зокрема, озброєнню з КНДР російська армія у 2023 році змогла проводити наступальні дії, адже на той час очистила вже всі свої склади.