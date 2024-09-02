Россияне установили ЗРК "Тор" на корабле "Советск": в ВМС ответили, усилит ли это врага

Довольно сомнительным является решение российских военных установить на малый ракетный корабль "Советск" модуль зенитного комплекса "Тор-М2КМ".

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. В частности, отвечая на вопрос, насколько этим россияне могут усилить свои возможности, он выразил сомнения.

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Россияне ничему не учатся

Плетенчук вспомнил, что россияне потеряли предыдущий корабль, который пытались подобным образом "усилить".

"На самом деле это один из тех случаев, когда история нас учит тому, что ничего не учит. Россияне все эти перформансы уже проводили в Черном море. И кажется, последний, кто на борту имел что-то подобное, был "Василий Бех", который сейчас покоится на дне морском. Поэтому эффективность этого решения вызывает противоречивые мнения", – иронично отметил Плетенчук.

Угроза атак с моря

Плетенчук также отметил, что сейчас ситуация в Черном и Азовском морях неизменна. Во время сегодняшней атаки по Киеву враг морские платформы не привлекал.

При этом, по словам представителя, это не означает, что враг совсем оставил эту практику.

"И конечно, следует рассчитывать на то, что они все равно будут применять и морские платформы в дальнейшем. В любом случае, паузы они применяют для накопления этого ресурса", – сказал спикер.

А вот в вопросе вероятности пусков России из Средиземного моря Плетенчук предупредил, что технически такая возможность у врага есть.

Впрочем, как считает представитель ВМС, эффективность этих пусков будет еще ниже, чем если применять для этого Черное море, "но отвергать такую возможность пока тоже не стоит".

Справочно. Ранее стало известно, что Балтийский флот России установил модуль зенитного комплекса "Тор-М2КМ" на малый ракетный корабль "Советск".



"Тор-М2КМ" – это модульная версия комплекса "Тор-М2", которая адаптирована для размещения на любых видах шасси, или на палубах кораблей и стационарных площадках. Боевой модуль этой версии вооружен 4 зенитными управляемыми ракетами 9М331, которые способны перехватывать воздушные цели на расстоянии до 15 километров.