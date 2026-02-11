Уже готовят оправдание: военный обозреватель сказал, почему россияне паникуют о контрнаступлении ВСУ

Российские военкоры утверждают, что украинские силы пошли в контрнаступление в районе границы Днепропетровской и Запорожской областей. Однако официальной информации об этом от украинского командования пока нет.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что происходит на Запорожском направлении. Он предположил, с какой целью появились сообщения об украинском контрнаступлении.

Возможно ли контрнаступление ВСУ на Запорожье?

Тимочко отметил, что противник в районе Гуляйполя Запорожской области скопил в большом количестве сил и средства. Однако господствующие высоты вокруг города держат Вооруженные Силы Украины.

"Такой возможностью, конечно, грех не воспользоваться, поэтому там просто усилились артиллерийские удары. И по вражеским смежникам, если находится слабое место, наносятся удары", – пояснил он.

В то же время пока Генеральный штаб ВСУ или соответствующие спикеры не озвучили то, что, действительно, происходит контрнаступательный удар, можно говорить лишь о том, что активизировались боевые действия на этом направлении. Или украинские силы, как заметил военный обозреватель, нашли слабое место в наступательных порядках противника и разбивают их.

"В большей степени склоняюсь к мнению, что это один из элементов российской пропаганды, который наложился на прекращение использования россиянами Starlink и на ограничение работы в России Telegram. Поэтому для оправдания провальных операций российских командиров они и накручивают ситуацию о якобы наступлении ВСУ", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что сейчас на Запорожском фронте происходят стабилизационные операции – это контрнаступательные действия, однако тактического уровня. Относительно стратегического контрнаступления Сил обороны, то сейчас, по его словам, они не имеют достаточно сил и средств.

В определенный момент россияне смогут заявить, как предположил военный обозреватель, что, мол, украинцы наступали, но мы несмотря на сложность коммуникации и благодаря уникальным российским технологиям, всех мы победили.

В то же время украинские силы всегда контратакуют, проводят контрудары и не только на этом направлении, но и на других, когда возникает возможность. Мы проводили эффективные операции в районе Покровска, Доброполье, на Купянском направлении,

– отметил Иван Тимочко.

Поэтому, по его мнению, нужно дождаться официальных комментариев по этому, ведь ситуация выглядит так, что, вероятно, состоялись контрудары, но это – контрнаступление, пока трудно подтвердить или опровергнуть. Тем более, что процесс привлечения резервов, определения направлений удара обычно требует определенного времени и даже тишины.

Что сообщают россияне об украинском контрнаступлении?