Таких случаев резко стало больше: оккупанты озверели на Херсонщине

Враг не прекращает свой террор против мирных жителей Херсонщины. В области неспокойно днем и ночью из-за близости оккупантов на левобережье.

Десятки недель россияне продолжают постоянные обстрелы. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что масштабность атак можно понять даже просмотрев ежедневные сводки из Генштаба.

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Россияне существенно усилили атаки

Обстрелы продолжаются практически круглосуточно. Во время тревог и после них – враг обстреливает из всех видов вооружения. Очень активно охотится с боевых, разведывательных дронов на гражданских. Они постоянно кружат над правым берегом Херсонщины.

Оккупанты анонсируют это в своих телеграмм-каналах, даже не пытаются скрыть свои преступления. Наоборот – выкладывают в соцсетях кадры, на которых атакуют гражданское население, выдавая их за военные цели. Уже после атак можно увидеть, что попадание пришлось или по автобусу, или по машине скорой помощи.

Мы заметили, что на этой неделе (16 декабря 2024 года – 24 Канал) россияне очень плотно начали обстреливать населенные пункты. За 15 декабря насчитали 38 обстрелов общин – это очень много, поскольку раньше их было до 20,

– рассказала Евгения Вирлич.

Россияне пытаются уничтожить как можно больше гражданской инфраструктуры, целятся в гражданских, обстреливают газопроводы. Часто фиксируют перебои со светом, но коммунальщики и энергетики насколько могут все ремонтируют.