Не жалеют Су-34: где россияне увеличивают давление

Вот уже больше года российские оккупанты не могут восстановить контроль над частью левобережной Херсонской области. Самой известной локацией отсутствия контроля является село Крынки, а точнее то, что от него осталось.

Россияне усиливаются возле Корсунки

Но с недавних пор к Крынкам добавился остров Нестрига. Уже официально было объявлено, что россияне потеряли контроль над ним.

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Напомню, что 20 февраля 2024 года военный преступник, которого разыскивает Международный уголовный суд, Владимир Путин сообщил о восстановлении российскими оккупационными войсками контроля над Крынками, что ему подтвердил другой военный преступник – министр обороны России Сергей Шойгу.

В свою очередь, контроль над Крынками Силы обороны Украины не только не потеряли, но и с 20 февраля расширили еще на 2 километра и сейчас зона контроля превышает 5 километров. Напомню, что село Крынки специфическое тем, что только несколькими улицами вытянулось вдоль левого берега Днепра почти на 12 километров.

С целью противодействия украинскому плацдарму в Крынках, оккупанты в составе группировки войск "Днепр" сформировали три тактические группы, численно около двух бригад. Они начали вытеснение Сил обороны Украины из Крынок с трех направлений – Казачьи Лагеря, Корсунка и фронтально на Крынки через лесок – с конца октября 2023 года. Успеха, как вы уже знаете, эти события не получили в течение уже более полугода.

Сейчас фиксируется усиление врага в районе Корсунки свежими силами 234 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии. Вероятнее всего, именно с этого направления россияне попытаются в ближайшее время увеличить давление на плацдарм Сил обороны Украины в Крынках. Сейчас основным штурмовым ресурсом для оккупантов в районе Крынок является 28 мотострелковый полк 70 мотострелковой дивизии и 328 десантно-штурмовой полк 104 десантно-штурмовой дивизии.

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В свою очередь, применение механизированной компоненты врагом минимизировано. Артиллерия с правого берега и дроны сделали свое дело и сейчас основной массой штурмовые действия оккупанты делаются пехотной составляющей.

Из крайне негативного – россияне возобновили системные удары КАБами по правому и левому берегам. Эти удары и раньше проводились, но одиночно и крайне осторожно. Сейчас это парные сбросы и системные сбросы. Основной локацией ударов остаются Крынки, далее по уровню интенсивности – Нестрига.

Похоже, что для решения проблематики с левым берегом вражеское командование готово идти на риск потерять еще пару-тройку Су-34.