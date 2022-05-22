Россияне уже нашли нового гауляйтера Энергодара
Источник:Дмитрий Орлов
На период пока пострадавший от взрыва коллаборант Андрей Шевчик не сможет выполнять свои обязанности, его место займет Кирпичев Руслан Хусяинович.
Новый гауляйтер Энергодара
Мэр отметил, что травмированного Шевчика вывезли в Мелитополь лечить ранения. Но, по словам Орлова, за неимением коллаборантов в Энергодаре оккупанты отправляют в город своих людей, которые уже проявили себя на оккупированных территориях Донецкой области.
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Кирпичев родом из Макеевки Донецкой области, приехал в Энергодар в конце марта, из оккупированной Донбасса.
Оккупанты сразу назначили его заместителем Шевчика "по всем финансовым, экономическим вопросам и налогам". Но по факту приставили к нему надзирателем и одновременно консультантом по организации профессионального рэкета в Энергодаре,
– написал Орлов.
Он добавил, что Кирпичев научил предателей, давить на местных предпринимателей и забирать у них последние деньги. Эти деньги не идут в бюджет, а сразу попадают в карманы уничтоженного военного руководства России, которые зара сидят в Энергодаре и Мелитополе. С этого рэкета Шевченко перепадают "копейки", а его соратникам еще меньше. Но сама машина поборов уже запущена и приносит рашистам доход.
Что известно о Кирпичеве Руслане Хусяиновиче
По словам городского головы Энергодара, в прошлом против Кирпичева открывали уголовные именно из-за злостного уклонения от уплаты налогов.
"Находясь на руководящих должностях в государственном предприятии ГП "Ресурсснаб" Кирпичев вместе со своей сообщницей в течение 2008 2009 годов осуществлял махинации, в результате чего присвоил более 60 миллионов гривен. Которые должны поступить в бюджет Украины в виде налогов, но осели в кармане" – объяснил городской голова.
Он добавил, что кафиры следует за ним внимательнее следить, потому что Кирпичев разбирается в мошенничестве и может красть даже у своих "работодателей". Коллаборанта неоднократно замечали в оккупированном отеле "Сосновый бор", который находится под постоянной охраной.
Но, по мнению Орлова, мошенник и предатель изменит место жительства, потому что пример Шевчика показал, что никакая охрана для коллаборантов не может быть гарантией безопасности.